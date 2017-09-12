Банк России инициировал прекращение деятельности более 400 доменных имен, связанных с фишингом и распространением вредоносного программного обеспечения в сфере финансовых рынков и в национальной платежной системе России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте регулятора.

Как поясняется, речь идет в том числе о мошеннических интернет-ресурсах организаций, которые предлагают финансовые услуги в сфере лицензируемых видов деятельности, но при этом не имеют лицензии Банка России и нарушают российское законодательство. ЦБ предупреждает, что не может защитить права инвесторов, ставших клиентами подобных организаций.

ЦБ получит право блокировать мошеннические сайты в сфере финансов Сайты, созданные для мошенничества на финансовом рынке, будут блокироваться. Экспертизу подобных ресурсов будет проводить Центральный банк России, пишут «Известия» со ссылкой на Стратегию государственной политики в области защиты прав потребителей.



«Нередко подобные сайты имитируют официальные сайты законопослушных некредитных финансовых организаций (МФО, форекс-дилеров, страховщиков, профучастников, а иногда и банков), но смысл деятельности владельцев таких ресурсов состоит в получении незаконного дохода, — констатируют в ЦБ. — Совершение каких-либо операций через подобные сайты может привести к существенным финансовым рискам и потере средств, поэтому гражданам следует проявлять осмотрительность при совершении инвестиций в Интернете».

Кроме того, если гражданин заключает договор с компанией, зарегистрированной в иностранной юрисдикции, то есть риск, что при возникновении каких-либо проблем защитить его права и законные интересы на территории РФ будет невозможно, поскольку национальное законодательство не имеет экстерриториального принципа.

Банк России рекомендует гражданам, получившим предложение о финансовых услугах, проверить, есть ли у организации соответствующая лицензия. Это можно сделать на сайте Центробанка, в разделе «Финансовые рынки» (рубрика «Справочник участников финансового рынка»).



«Регулятор намерен и в дальнейшем принимать меры по противодействию недобросовестным практикам на финансовом рынке, в том числе в Интернете», — подчеркивается в сообщении Центробанка.

