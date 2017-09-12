Банк России инициировал прекращение деятельности более 400 доменных имен, связанных с фишингом и распространением вредоносного программного обеспечения в сфере финансовых рынков и в национальной платежной системе России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте регулятора.
Как поясняется, речь идет в том числе о мошеннических интернет-ресурсах организаций, которые предлагают финансовые услуги в сфере лицензируемых видов деятельности, но при этом не имеют лицензии Банка России и нарушают российское законодательство. ЦБ предупреждает, что не может защитить права инвесторов, ставших клиентами подобных организаций.
Сайты, созданные для мошенничества на финансовом рынке, будут блокироваться. Экспертизу подобных ресурсов будет проводить Центральный банк России, пишут «Известия» со ссылкой на Стратегию государственной политики в области защиты прав потребителей.
«Нередко подобные сайты имитируют официальные сайты законопослушных некредитных финансовых организаций (МФО, форекс-дилеров, страховщиков, профучастников, а иногда и банков), но смысл деятельности владельцев таких ресурсов состоит в получении незаконного дохода, — констатируют в ЦБ. — Совершение каких-либо операций через подобные сайты может привести к существенным финансовым рискам и потере средств, поэтому гражданам следует проявлять осмотрительность при совершении инвестиций в Интернете».
Кроме того, если гражданин заключает договор с компанией, зарегистрированной в иностранной юрисдикции, то есть риск, что при возникновении каких-либо проблем защитить его права и законные интересы на территории РФ будет невозможно, поскольку национальное законодательство не имеет экстерриториального принципа.
Банк России рекомендует гражданам, получившим предложение о финансовых услугах, проверить, есть ли у организации соответствующая лицензия. Это можно сделать на сайте Центробанка, в разделе «Финансовые рынки» (рубрика «Справочник участников финансового рынка»).
«Регулятор намерен и в дальнейшем принимать меры по противодействию недобросовестным практикам на финансовом рынке, в том числе в Интернете», — подчеркивается в сообщении Центробанка.