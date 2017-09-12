Донкомбанк снизил ставки по рублевым депозитам.
«Комфортный» (от 5 тыс. рублей на один год) открывается под 6,5% годовых (вместо 7,2%). Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.
По вкладам «Управляемый», «Пенсионный» и «Оптимальный» проценты начисляются по периодам.
Так, по «Управляемому» (от 5 тыс. рублей) средние годовые процентные ставки составят 4,85—5,05% (ранее — 5,5—5,7%), а по «Пенсионному» (от 500 рублей) и «Оптимальному» (от 20 тыс. рублей) — 6,32% (прежде — 6,77%).
Срок депозитов — 460 дней. Проценты выплачиваются ежеквартально или ежеквартально капитализируются.
ПАО «Донской коммерческий банк» — небольшой по размеру активов региональный банк (Ростов-на-Дону), занимает пятое место среди банков домашнего региона. Финучреждение ориентировано на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств граждан во вклады. Основной источник фондирования — средства физических лиц (66%).
Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, от 6 февраля 2017 года, основными акционерами и бенефициарами банка выступают ПАО «Роствертол» находящееся под контролем ГК «Ростех» (14,94%), подконтрольный ПАО «Роствертол» АО НПФ «Роствертол» (7,48%), ЗАО «Энергия» (19,83%), Лариса Штанова (4,99%), Николай Сысоев (3,75%), Сергей Войленко и Светлана Багмут (по 9,99% через ООО «РЛК»), ЗАО ПКФ «Пентаполь» (9,58%) и ЗАО «Зенит» (8,81%). Всего же у банка 899 акционеров (из которых 112 юридические лица, 787 — физические).
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 4,23 млрд рублей (308-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,47 млрд, кредитный портфель — 1,44 млрд, обязательства перед населением — 2,83 млрд.