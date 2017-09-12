Донкомбанк снизил ставки по рублевым депозитам.

«Комфортный» (от 5 тыс. рублей на один год) открывается под 6,5% годовых (вместо 7,2%). Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

По вкладам «Управляемый», «Пенсионный» и «Оптимальный» проценты начисляются по периодам.

Так, по «Управляемому» (от 5 тыс. рублей) средние годовые процентные ставки составят 4,85—5,05% (ранее — 5,5—5,7%), а по «Пенсионному» (от 500 рублей) и «Оптимальному» (от 20 тыс. рублей) — 6,32% (прежде — 6,77%).

Срок депозитов — 460 дней. Проценты выплачиваются ежеквартально или ежеквартально капитализируются.