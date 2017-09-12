Ассоциация российских банков (АРБ) удовлетворила заявки Сбербанка, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанка, Россельхозбанка, банка «ФК Открытие», Альфа-Банка, Бинбанка и БМ-Банка о выходе из организации. Решение было принято по итогам заседания совета АРБ.



«Совет также рассмотрел другие вопросы, в частности, удовлетворил заявления о выходе из ассоциации банков, направивших соответствующее письмо в июле 2017 года (Сбербанка, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанка, Россельхозбанка, банка «Открытие», Альфа-Банка, Бинбанка), а также БМ-Банка. Отстранены от участия в заседаниях совета члены совета АРБ — представители банков, вышедших из ассоциации», — сообщили в пресс-службе АРБ.

В июле сообщалось, что Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанк, банк «ФК Открытие», Россельхозбанк, Бинбанк и Альфа-Банк намерены выйти из Ассоциации российских банков. Формируемые в ассоциации позиции, выводы и оценки «не отражают реального мнения всех участников рынка, подрывают доверие и деловое партнерство между кредитными организациями, мешают их конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с Банком России и государственными органами», говорилось в совместном заявлении кредитных организаций.