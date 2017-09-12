Украина рискует остаться без 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС, если Верховная рада не отменит мораторий на экспорт необработанной древесины, заявил глава представительства Европейского союза на Украине Хьюг Мингарелли.

«Если Украина не снимет запрет на экспорт кругляка, 600 миллионов евро — третий транш макрофинансовой помощи будет потерян. Решение будет принято до конца этого года, а значит, вы должны получить деньги в начале 2018 года. Но опять-таки, до сих пор есть шесть-семь условий в сфере борьбы с коррупцией, социальных выплат для переселенцев, в области торговли, энергетики, которые так и не были выполнены Украиной. И если так и останется — вы не получите деньги», — заявил посол в интервью украинской газете «Сегодня».

В июле сообщалось, что Киев и Евросоюз договорились активизировать усилия по реализации совместной программы проведения реформ на Украине для того, чтобы украинская сторона до конца года могла получить третий транш макрофинансовой помощи от ЕС на 600 млн евро. Отмена Киевом моратория на экспорт леса-кругляка является одним из главных условий для выделения средств.

Общий объем третьего пакета макрофинансовой помощи, одобренной в мае 2015 года, составляет 1,8 млрд евро. Предыдущий, второй транш из нее был выдан в начале апреля текущего года. Средства выделяются стране Евросоюзом при выполнении ее властями определенных условий, в том числе по имплементации реформ.