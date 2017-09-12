Новым президентом Ассоциации региональных банков России (ассоциация «Россия») станет оставивший недавно пост первого заместителя главы ЦБ Георгий Лунтовский, сообщил нынешний глава ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков.

«На заседании рабочей группы по подготовке к общему собранию ассоциации мы решили рекомендовать собранию поддержать кандидатуру Георгия Лунтовского на пост президента ассоциации», — сообщил Анатолий Аксаков.

Кандидатура самого Анатолия Аксакова рекомендована к избранию председателем совета ассоциации.

Общее собрание ассоциации должно пройти в среду, 13 сентября. На нем помимо вопросов о руководстве будут рассмотрены вопросы изменения устава ассоциации и смены названия на ассоциация банков «Россия».

Комитет Госдумы рекомендовал освободить Лунтовского от членства в совете директоров ЦБ Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал депутатам освободить экс-зампреда ЦБ РФ Георгия Лунтовского от должности члена совета директоров Банка России. Как сообщил глава комитета Анатолий Аксаков, соответствующее заявление подано самим Лунтовским.

Лунтовский покинул ЦБ 1 сентября, подав в отставку с поста первого зампреда, курирующего организацию наличного денежного обращения, кадровую политику и другие вопросы, по собственному желанию.

Опрошенные РБК эксперты прогнозировали, что после ухода из ЦБ Лунтовский может возглавить ассоциацию, в которую войдут покинувшие Ассоциацию российских банков (АРБ) лидеры рынка: Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, «Открытие», Бинбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк и Газпромбанк.

«Лунтовский уходит из ЦБ на хорошей ноте, он так долго проработал и имеет хорошие связи, поэтому он будет очень полезен банкам в качестве лоббиста», — пояснил РБК управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА) Павел Самиев.

В конце августа 2017 года Сбербанк был принят в состав ассоциации «Россия», в начале сентября к ней присоединились Внешэкономбанк и РосЕвроБанк. 12 сентября совет АРБ официально удовлетворил заявления Сбербанка и еще восьми банков о выходе из ее состава.