Автокредитный банк «ПСА Финанс Рус» (PSA Bank) заключил партнерское соглашение с платежной системой QIWI, благодаря которому погасить его кредит можно будет через терминалы QIWI, а также с помощью QIWI-кошелька. Об этом сообщили в банке, подчеркнув, что система QIWI доступна по всей стране.
Чтобы воспользоваться функцией погашения кредита через терминалы QIWI, пользователю нужно найти в меню устройства ООО «Банк ПСА Финанс Рус» и ввести свои данные. Для погашения кредита потребуется Ф. И. О. и номер счета, открытого в Русфинанс Банке. При внесении платежа взимается комиссия с плательщика в размере 1,6% от внесенной суммы (минимум 100 рублей). Зачисление средств производится на следующий рабочий день.
«PSA Bank предлагает кредитные программы на популярные у россиян марки французских автопроизводителей, а его клиентами являются автовладельцы из всех регионов страны. Благодаря появлению услуги оплаты автокредитов в QIWI-терминалах и кошельке у клиентов банка всегда под рукой есть надежный и простой способ вносить регулярные платежи в счет оплаты своих автомобилей в любой точке России», — комментирует директор департамента продаж финансовых сервисов QIWI Александр Щербаков.
В PSA Bank напомнили, что его клиенты могут также внести оплату в отделении любого банка со своего личного счета или даже без него. Кроме того, для этого можно воспользоваться сервисом «Золотая корона», системой электронных платежей CyberPlat, услугами банков — участников системы Contact или любого почтового отделения. Помимо QIWI для погашения кредита доступны терминалы «Элекснет» и терминалы Русфинанс Банка. В дополнение ко всему, ежемесячный платеж можно оформить по месту работы через бухгалтерию, и необходимые денежные средства будут автоматически перечисляться в банк из зарплаты клиента.
ООО «Банк ПСА Финанс Рус» — дочерняя организация французского банка Banque PSA Finance, входящего в международную группу PeugeotS. A. Основные виды деятельности — кредитование дилеров Peugeot и Citroen в России, а также физических лиц и предпринимателей (на покупку автомобилей марок автоконцерна Peugeot Citroen). Главным источником фондирования выступают собственные средства.
Бенефициарным владельцем 100% долей банка является французский Banque PSA Finance, полностью подконтрольный Peugeot S. A., акции которой торгуются на Парижской фондовой бирже.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 5,26 млрд рублей (280-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3,09 млрд, кредитный портфель — 3,38 млрд.