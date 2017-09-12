Автокредитный банк «ПСА Финанс Рус» (PSA Bank) заключил партнерское соглашение с платежной системой QIWI, благодаря которому погасить его кредит можно будет через терминалы QIWI, а также с помощью QIWI-кошелька. Об этом сообщили в банке, подчеркнув, что система QIWI доступна по всей стране.

Чтобы воспользоваться функцией погашения кредита через терминалы QIWI, пользователю нужно найти в меню устройства ООО «Банк ПСА Финанс Рус» и ввести свои данные. Для погашения кредита потребуется Ф. И. О. и номер счета, открытого в Русфинанс Банке. При внесении платежа взимается комиссия с плательщика в размере 1,6% от внесенной суммы (минимум 100 рублей). Зачисление средств производится на следующий рабочий день.

«PSA Bank предлагает кредитные программы на популярные у россиян марки французских автопроизводителей, а его клиентами являются автовладельцы из всех регионов страны. Благодаря появлению услуги оплаты автокредитов в QIWI-терминалах и кошельке у клиентов банка всегда под рукой есть надежный и простой способ вносить регулярные платежи в счет оплаты своих автомобилей в любой точке России», — комментирует директор департамента продаж финансовых сервисов QIWI Александр Щербаков.



В PSA Bank напомнили, что его клиенты могут также внести оплату в отделении любого банка со своего личного счета или даже без него. Кроме того, для этого можно воспользоваться сервисом «Золотая корона», системой электронных платежей CyberPlat, услугами банков — участников системы Contact или любого почтового отделения. Помимо QIWI для погашения кредита доступны терминалы «Элекснет» и терминалы Русфинанс Банка. В дополнение ко всему, ежемесячный платеж можно оформить по месту работы через бухгалтерию, и необходимые денежные средства будут автоматически перечисляться в банк из зарплаты клиента.