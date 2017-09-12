ЦБ установил официальные курсы валют на 13 сентября. Курс доллара повысился на 9,62 копейки, составив 57,2656 рубля (57,1694 рубля на 12 сентября). Курс евро уменьшился на 10,21 копейки, до 68,5469 рубля (68,649 рубля на 12 сентября).



Рубль сдержанно теряет позиции в основных торгуемых парах на фоне отрицательной динамики нефтяных цен и восстановления позиций долларом на глобальных площадках, указывают аналитики Нордеа Банка.



«Накануне российская валюта оставалась в стороне от укрепления «американца», однако похоже, что сегодня настроена компенсировать это отставание, тем более, что движение нефтяных цен этому не препятствует», — говорится в аналитическом обзоре Нордеа Банка. Вместе с тем, продолжают эксперты, надежды на локальный позитив сохраняются.

«Сегодня ОПЕК в 14:00 мск опубликует свой ежемесячный отчет, который может оказать поддержку «черному золоту» и рублю. Кроме того, до заседания Банка России рынок ждет еще одно размещение ОФЗ, что также должно позитивно отразиться на стоимости национальной валюты», — поясняют аналитики.

Краткосрочно USD/RUB они видят в диапазоне 56,8—57,8.

Курс в районе 57,2 рубля за доллар сейчас выглядит чрезмерно завышенным, считает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. По его мнению, это также может быть свидетельством сохранения популярности рубля и рублевых активов у спекулянтов.

«ОФЗ пока пользуются высоким спросом, в том числе из-за ожидания снижения ставки ЦБ в эту пятницу. В таком случае стоимость облигаций будет расти, а затем мы увидим волну фиксации прибыли», — комментирует банкир.

В случае реализации геополитических рисков падение рубля относительно доллара может быть весьма сильным, добавляет он. «При негативном сценарии за несколько торговых сессий рубль вернется к 59 за доллар, а затем продолжит падение. К концу сентября мы опять может увидеть рубль в районе 60 к доллару», — прогнозирует Люшин.

В ближайшее время, вероятно, что курс доллара продолжит колебаться в пределах 57—58,2 рублей, однако в среднесрочной перспективе стоит ожидать существенного ослабления рубля, согласен начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.

«Во-первых, растет вероятность более активного снижения ставки ЦБ, что повлечет за собой рост стоимости долговых инструментов. На текущий момент этот факт привлекает капитал в ОФЗ, однако в долгосрочном плане снижение ставок играет не в пользу привлекательности операций carry trade», — проясняет эксперт.

На этом фоне он ожидает, что курс доллара в ближайшие три месяца преодолеет отметку 60 рублей и закрепится в коридоре 61—63 рублей.