Банк России провел во вторник, 12 сентября, депозитный аукцион со сроком привлечения средств одна неделя. Предложение со стороны банков оказалось максимальным с момента возобновления депозитных аукционов в августе 2016-го — 1 трлн 461,2 млрд рублей, а объем размещения средств на депозитах в ЦБ был равен установленному регулятором лимиту: 910 млрд.

Согласно информации на сайте Центробанка, в депозитном аукционе приняли участие 252 кредитные организации из 62 регионов, что также стало рекордом по количеству участников в новой волне депозитных аукционов ЦБ. Банки предложили свои деньги под ставки от 8,25% до 9% годовых. Ставка отсечения составила 8,95%, средневзвешенная — 8,87%.

Банк России для регулирования ликвидности банковского сектора проводит преимущественно недельные аукционы. Тип аукциона (РЕПО или депозитный) определяется на основе прогноза ликвидности (дефицит или избыток соответственно). Первый после полуторагодового перерыва депозитный аукцион состоялся 9 августа 2016-го. Впоследствии ЦБ сообщил, что в условиях перехода к структурному профициту ликвидности в 2017 году планирует проводить по графику недельные депозитные аукционы, а в случае решения о проведении аукциона РЕПО уведомит отдельно.

ЦБ с 21 июля 2017 года приступил к ежедневной публикации данных о структурном дефиците (профиците) ликвидности банковского сектора РФ. По данным регулятора, 12 сентября по состоянию на начало дня в банковском секторе был зафиксирован структурный профицит ликвидности (отрицательная разница между требованиями Банка России к кредитным организациям и требованиями банков к ЦБ) в объеме 526,7 млрд рублей.



Кроме того, 15 августа 2017 года был размещен первый выпуск купонных облигаций Банка России на 150 млрд рублей по номиналу с погашением 15 ноября 2017-го, спрос превысил 173,5 млрд рублей. Регулятор уточнял, что в дальнейшем решения об эмиссии новых выпусков КОБР будут приниматься по мере необходимости с учетом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности, если ее объем станет значительным.