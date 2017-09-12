Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ненадлежащей рекламу зарплатной карты Бинбанка в Интернете, сообщили в пресс-службе ведомства.



«11 сентября Комиссия ФАС России признала ненадлежащей рекламу зарплатной карты ПАО «Бинбанк» в сети Интернет посредством контекстной рекламы, в том числе с пометкой «реклама» и в Facebook весной 2017 года», — говорится в релизе.



Реклама в Интернете сообщала: «Зарплатная карта. +10% к зарплате. Начисляем 5% на остаток по счету каждый месяц и бонусы 5% с покупок! Бинбанк». «При нажатии на рекламную гиперссылку происходит переход на страницу официального сайта ПАО «Бинбанк». По ссылке располагается анкета для заказа зарплатной карты ПАО «Бинбанк» и ссылка на общие тарифы по продуктам банка. Иной информации, раскрывающей информацию о порядке и условиях получения 10% к заработной плате, на странице не содержится. Однако в рекламе сообщается о 10% к заработной плате. Комиссия антимонопольного ведомства пришла к выводу, что рекламное послание о 10% к заработной плате недостоверно, поскольку одна и та же сумма денег (сумма заработной платы) не может храниться на счету карты и одновременно тратиться на оплату товаров, соответственно, максимальный размер дохода не может составить 10% к зарплате ни при каких условиях», — отметили в ФАС.

Максимум, который может получить клиент зарплатной карты, составляет 5%, уточнили в ведомстве. «Таким образом, рекламный посыл: «Начисляем 5% на остаток по счету каждый месяц и бонусы 5% с покупок» свидетельствует о возможности получения только 5% к заработной плате и опровергает утверждение о 10% к заработной плате. Такая реклама недостоверна, поскольку вводит потребителей в заблуждение, что является нарушением пункта 4 части 3 статьи 5 закона «О рекламе», — пояснили в ФАС.

Кроме того, антимонопольная служба выявила нарушения закона в рекламе программы «Бинбонус». В рекламе отсутствует информация об условиях программы (ограничения по получению бонусов, информация о начислении 5% бонусов только на товары выбранной категории и пр.). Это «вводит потребителей в заблуждение о возможности получения 5% бонусов к зарплате».

Рекламодателю ненадлежащей рекламы — «Бинбанку Диджитал» — предписано устранить нарушения закона «О рекламе».