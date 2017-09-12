Украинской «дочкой» Сбербанка заинтересовался новый покупатель, не являющийся резидентом Украины. Об этом заявила во вторник замглавы Нацбанка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

«У нас есть письмо о намерениях от одного покупателя. Он нерезидент», — цитирует ее агентство «Украинские новости».

Рожкова отметила, что новый претендент еще не подал документы на согласование покупки активов банка.

Ранее украинской «дочкой» Сбербанка заинтересовался консорциум инвесторов в составе латвийского Norvik Banka (принадлежит бизнесмену Григорию Гусельникову), а также белорусской частной компании, которой владеет Саид Гуцериев, сын основного владельца «Русснефти» Михаила Гуцериева. Однако НБУ отказал им в сделке. О намерениях покупки банка также сообщал белорусский бизнесмен, основатель инвестиционной компании VP Capital Виктор Прокопеня, который позже отозвал заявку на покупку из НБУ. В начале августа украинский регулятор сообщал, что претендентов на покупку активов нет.

Сбербанк принял решение о продаже украинской «дочки» после того, как в марте этого года президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении пяти украинских банков с российским капиталом. Сбербанк также ищет покупателя на свой второй украинский банк — VS Bank.