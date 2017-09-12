В Карачаево-Черкесии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому инкриминируется мошенничество в сфере кредитования. Общая сумма похищенного превысила 117 млн рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



По версии следствия, мужчина, являясь генеральным директором ООО «Вест» и руководителем ООО «Вист» и ООО племенной репродуктор «Заимка», с апреля 2008 по апрель 2011 года представил в один из банков заведомо ложные сведения с целью получения кредитов.

«Обоснованием для выдачи займов явилась недостоверная информация о благополучном финансовом состоянии фирм, фактически не осуществлявших свою деятельность. Введенные в заблуждение представители финансового учреждения одобрили получение кредитов на общую сумму свыше 112 млн рублей, которые впоследствии были похищены», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, обвиняемый с 2009 по 2010 год обращался в региональное Министерство сельского хозяйства с фиктивными документами на получение субсидий, предназначенных для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам. В результате им необоснованно получены денежные средства республиканского бюджета в размере более 5 млн рублей.

Злоумышленник обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Уголовное дело направлено в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу.