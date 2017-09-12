Совкомбанк открыл три новых офиса в Санкт-Петербурге. Отделения расположены по адресам: просп. Славы, д. 12; просп. Ветеранов, д. 105; ул. Ивановская, д. 13, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Во всех трех офисах доступен весь спектр банковских услуг и продуктов для физических лиц, в том числе: вклады, потребительские кредиты, кредиты под залог имущества, автокредиты, кредитные карты, а также карты беспроцентной рассрочки «Халва», — отмечается в релизе.
Режим работы отделений: мини-офис на просп. Славы — с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00; суббота и воскресенье — выходные дни; без перерыва на обед. Кредитно-кассовый офис на просп. Ветеранов — с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00; суббота и воскресенье — с 10:00 до 17:00; без перерыва на обед. Офис на ул. Ивановской — с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00; суббота — с 10:00 до 17:00; воскресенье — выходной день; без перерыва на обед.
ПАО «Совкомбанк» — крупный региональный финансовый институт с широкой сетью подразделений по России, крупнейший из зарегистрированных в Костромской области. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование частных клиентов, корпоративно-инвестиционный бизнес, операции с ценными бумагами. Основными источниками фондирования выступают вклады физических лиц и средства с межбанковского рынка.
Совкомбанк находится под контролем группы российских бизнесменов, в том числе ключевых членов руководства. Основными бенефициарами Совкомбанка являются его основатели братья Сергей и Дмитрий Хотимские (в совокупности 34,40% акций), Алексей Фисун (19,03%), Михаил Клюкин (11,32%), Наталья Захарова (7,41%), председатель правления банка Дмитрий Гусев (6,68%), Фаина Балк (2,67%), Марина Яковлева (2,16%). Доли остальных акционеров не превышают 2%.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 618,78 млрд рублей (17-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 61,36 млрд, кредитный портфель — 148,42 млрд, обязательства перед населением — 261,66 млрд.