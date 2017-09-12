Совкомбанк открыл три новых офиса в Санкт-Петербурге. Отделения расположены по адресам: просп. Славы, д. 12; просп. Ветеранов, д. 105; ул. Ивановская, д. 13, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Во всех трех офисах доступен весь спектр банковских услуг и продуктов для физических лиц, в том числе: вклады, потребительские кредиты, кредиты под залог имущества, автокредиты, кредитные карты, а также карты беспроцентной рассрочки «Халва», — отмечается в релизе.



Режим работы отделений: мини-офис на просп. Славы — с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00; суббота и воскресенье — выходные дни; без перерыва на обед. Кредитно-кассовый офис на просп. Ветеранов — с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00; суббота и воскресенье — с 10:00 до 17:00; без перерыва на обед. Офис на ул. Ивановской — с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00; суббота — с 10:00 до 17:00; воскресенье — выходной день; без перерыва на обед.