Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала сделку по объединению активов «Ренессанс Страхования» и негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Благосостояние», сообщила ТАСС заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.

«Ходатайство, направленное на получение предварительного согласия на совершение сделки по объединению активов между группой «Ренессанс Страхование» и группой «Благосостояние», ФАС России удовлетворила 31 августа 2017 года, поскольку по результатам проведенного анализа не было выявлено свидетельств возможности ограничения конкуренции на рынке страховых услуг», — сообщила она.

ФАС получила документы о сделке 8 августа. Ранее, 6 июля, основной владелец группы «Ренессанс Страхование» Борис Йордан сообщил об объединении страховых активов с НПФ «Благосостояние» при участии международного фонда Baring Vostok. Предполагалось, что контрольный пакет — 52,1% — останется у структуры Йордана (международной группы «Спутник»), 35,8% получит структура НПФ «Благосостояния» (УК «Трансфингруп»), 12,1% — фонд Baring Vostok.

Сумма сделки (стоимость компании после объединения) составит 27 млрд рублей.

Планировалось, что вложения фонда будут денежными — порядка 3,3 млрд рублей, а доли НПФ и страховой компании сложатся из стоимости активов и денежных инвестиций (суммы вложений не раскрывались). Йордан оценивал сделку как крупнейшую для российского страхового рынка с участием международного инвестора за последние десять лет.

Планировалось, что в объединенную страховую группу войдут ООО группа «Ренессанс Страхование», ООО СК «Ренессанс Жизнь», АО «Интач страхование», АО СК «Благосостояние», АО «СК Благосостояние ОС», АО НПФ «Благосостояние ЭМЭНСИ», АО УК «Спутник — Управление капиталом» и ООО «Медицинская компания «Медкорп». Объединение компаний под брендом «Ренессанс Страхование» займет около года, оценивал Йордан, он предполагал также сохранить бренд «Интач».

Группа Ренессанс Страхование ООО «Группа Ренессанс страхование» – крупная универсальная розничная компания, которая является лидером на рынке прямого страхования (продажа через интернет и колл-центры). Ключевым владельцем компании выступает международная инвестиционная группа «Спутник» Бориса Йордана. В 2016 году компания заняла 12-е место по объему страховой премии и седьмое место по сборам в сегментах ДМС и каско. Основными видами страхования в 2016 году для компании являлись: каско (36,66% от общего объема сборов), добровольное медицинское страхование (25%) и ОСАГО (22,9%). Компания представлена на рынке 19 филиалами в крупных городах России. Головной офис находится в Москве.