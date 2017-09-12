Сотрудниками транспортной полиции Санкт-Петербурга выявлен и задержан неоднократно судимый гражданин, который после разбоя с похищением банкомата в Ленинградской области пять лет скрывался от органов правосудия, используя поддельный паспорт. Об этом сообщается на сайте МВД.

Преступление было совершено осенью 2012 года. Ночью 16 ноября в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного управления МВД на транспорте поступило сообщение о разбойном нападении на охранника с целью хищения банкомата на железнодорожном вокзале города Мга. Как выяснили полицейские, трое в масках ворвались в здание железнодорожного вокзала с целью хищения банкомата, накинули на голову женщине-охраннику мешок, связали ей руки и ноги. Злоумышленники погрузили банкомат в автомобиль и затем разобрали на заброшенном садовом участке с помощью строительных инструментов, похитив из него около 4 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о разбое, совершенном организованной группой. Двое участников этого преступления были задержаны по горячим следам и дали признательные показания. Они заключены под стражу и отбывают наказание по приговору суда.

«Однако 32-летнего главаря организованной преступной группы задержать долгое время не удавалось, — рассказали правоохранители. — Неоднократно судимый за мошенничество и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, бывший спортсмен, хитрый, матерый, он скрывался от полицейских в разных городах нашей страны, часто менял номера мобильных телефонов, адреса проживания».

Сотрудниками оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте поэтапно отрабатывались различные версии местонахождения скрывавшегося. В итоге его адрес был установлен, и преступник был задержан у одного из домов в Невском районе Санкт-Петербурга. «Сначала мужчина представился другим именем и даже предъявил паспорт транспортным полицейским. Позже стражи правопорядка в ходе личного досмотра выявили паспорт на имя разыскиваемого гражданина. В ходе разбирательства сотрудниками полиции было установлено, что фигурант последние несколько лет жил по поддельному паспорту», — сообщили в полиции, уточнив, что по данному факту также возбуждено уголовное дело.



В отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

