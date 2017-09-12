Развитие в России цифровой экономики позволит фундаментально ускорить рост ВВП и, совершив «цифровую революцию», вырваться в мировые лидеры, заявил РИА Новости глава Внешэкономбанка Сергей Горьков.

ВЭБ в конце года планирует составить макропрогноз с учетом вклада в ВВП эффекта от развития цифровой экономики, сообщил он. «Важно, что принято решение не у многих стран, — ориентация на цифровую экономику. Теперь дело за реализацией, путь непростой и сложный. Думаю, Россия все имеет возможности и преимущества, которые существуют, при таком подходе совершить такую цифровую революцию», — добавил он.

«Я уверен, что это, конечно, фундаментально даст ускорение, не только интернет-вещей в промышленности, это совсем новый тип промышленности. Это новое совершено сущностные явление, очевидно, что это даст новую экономику, это должно привести к новой экономике и даст существенный рост», — считает глава ВЭБа.

«Важно быть лидерами — если потерять лидерство, будет так, что мы будем покупать, как и сейчас, за рубежом компьютеры, и следующий этап технологий просто являться потребителем, а другие страны возьмут себе сливки», — подчеркнул Горьков.

ЦБ РФ в настоящее время прогнозирует, что экономика России в текущем году вырастет на 1,3—1,8%. В конце августа регулятор заявлял, что по итогам 2017 года темп прироста ВВП может оказаться выше прогнозируемого, и что прогноз ВВП на текущий год будет уточнен и опубликован в сентябре.

Новый прогноз Минэкономразвития исходит из роста экономики РФ в 2017 году на 2,1% (прежняя оценка — 2%). При этом прогнозы министерства по росту ВВП в 2018—2020 годах существенно улучшены. Так, ВВП в 2018 году по новому плану вырастет также на 2,1%, в 2019 году – на 2,2%, в 2020 году ускорится до 2,3%. Прежний прогноз предполагал рост экономики страны на 1,5% ежегодно.