Средний размер страховой пенсии по старости в 2018 году может составить 14 045 рублей против 13 657 рублей в текущем году. Однако это показатели уже принятого бюджета на 2017—2019 годы, а не обновленного на 2018—2020 годы, и ПФР пока оперирует этими данными, сообщили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

«В соответствии с бюджетом ПФР на 2017—2019 годы, средний размер страховой пенсии по старости в 2017 году — 13 657 рублей, в 2018 году — 14 045 рублей, в 2019 году — 14 439 рублей», — сказал собеседник агентства.

Сотрудник пресс-службы пояснил, что параметры бюджета на 2018—2020 годы пока находятся в стадии обсуждения в правительстве РФ. «Бюджет ПФР на 2018—2020 годы будет принят только к концу года», — уточнил собеседник агентства.

Ранее газета «Ведомости» написала, что Минэкономразвития в обновленном макропрогнозе на 2018—2020 годы ожидает падения размера пенсий в реальном выражении в ближайшие три года: в 2018 году — на 0,7%, в 2019—2020 годах — по 0,6%. Причина, по данным издания, — отмена индексации пенсий работающим пенсионерам. Индексация пенсий работающим пенсионерам отменена с 2016 года.