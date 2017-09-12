Возможные потери фонда страхования вкладов (ФСВ) на выплату страхового возмещения по депозитам и счетам малых и микропредприятий в случае отзыва лицензий у банков могут составить от 16 млрд до 40 млрд рублей. Такую оценку озвучил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в ходе обсуждения на заседании комитета ко второму чтению законопроекта о страховании средств малого бизнеса.

«Под закон попадают 2,9 миллиона предпринимателей, субъектов микро- и малого бизнеса. Общая сумма на счетах, которые они имеют, — около 2 триллионов рублей. По тем методикам, по которым Центральный банк и АСВ считают, возможные последствия для фонда в случае отзывов лицензий — от 16 миллиардов до 40 миллиардов рублей», — сказал Аксаков.

По его мнению, эта сумма «не запредельная».

«Но последствия спасения микро- и малых предприятий могут оказаться для бюджета большими (в хорошем смысле — позитивными), чем потери», — добавил депутат.

Во вторник комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект о распространении системы страхования вкладов на средства малых и микропредприятий на сумму до 1,4 млн рублей — аналогично системе, которая действует для средств физлиц и индивидуальных предпринимателей.