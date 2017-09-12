В первом полугодии 2017-го количество кредитов и займов с признаками мошенничества составило 525,9 тыс., что на 15,1% меньше, чем во втором полугодии 2016 года (619,3 тыс. единиц). Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Вместе с тем данный показатель в январе — июне 2017 года увеличился на 34,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го (391,4 тыс. единиц).

В свою очередь суммарный объем кредитов с признаками мошенничества в первом полугодии 2017 года снизился на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го и составил 14,9 млрд рублей (в январе — июне 2016 года — 22,1 млрд).

Доля кредитов с признаками мошенничества в январе — июне 2017 года составила 3% от общего количества кредитов, выданных в этом периоде. Это на 0,1 процентного пункта больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время в денежном выражении объем кредитов с признаками мошенничества снижается. В январе — июне 2017 года доля суммы потерь составила 0,8% от общего объема выданных за этот период кредитов. Это на 0,9 п. п. меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в первом полугодии 2016-го — 1,7%).

«Мы отмечаем сохранение высокого давления со стороны кредитных мошенников на розничное кредитование, — отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — При этом мы видим изменение стратегии злоумышленников, которые стали осторожнее и предпочитают действовать в сегменте небольших по размеру кредитов и займов. Поэтому, несмотря на достаточно большое количество кредитов с признаками мошенничества, потери кредиторов в денежном выражении сокращаются».

Викулин также отметил, что существующий в России уровень кредитного мошенничества требует не только совместных усилий кредиторов и инфраструктурных институтов уровня НБКИ, но сохранения активности государственных органов. В частности, в направлении ужесточения законодательства для кредитных мошенников, а также в либерализации доступа кредиторов к любым данным, находящимся в базах государственных органов или в открытых источниках, позволяющим верифицировать анкетные данные заемщиков и выявлять попытки обмана кредитора.