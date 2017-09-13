Портал Банки.ру сообщает о запуске программы лояльности «Бонусный клуб Banki.ru» для своих пользователей. Новый проект поможет экономить на покупках в Интернете.

Став участником бонусной программы, пользователи смогут получать бонусы за каждую покупку в более чем 600 интернет-магазинах — партнерах программы. Полученные бонусы переводятся в денежные средства, которые можно вывести на телефон, банковскую карту или банковский счет. После накопления определенного количества баллов клубный уровень пользователя повышается, и он может получать дополнительные проценты по начисляемым бонусам, максимум — 25%.

Важно, что бонусы суммируются со скидками в интернет-магазинах, то есть став участником бонусного клуба Банки.ру, можно получать тройную выгоду: скидки в магазинах (при наличии акций) + бонусы от Банки.ру + банковский кешбэк (при наличии такой опции на банковской карте). Это даст значительную экономию на интернет-шопинге.

Вступить в «Бонусный клуб Banki.ru» можно перейдя по ссылке «бонусы» в главном меню и авторизовавшись в личном кабинете.

«Главная задача финансового супермаркета Банки.ру — финансовое благополучие наших пользователей, — говорит директор по продвижению и партнерским программам холдинга «Банки.ру» Дмитрий Асафьев. — Мы помогаем вам выбирать и оформлять онлайн-кредиты с низкой процентной ставкой, выгодные авто- и туристические страховки, инвестиционные и телеком-продукты, создаем для вас специальные предложения по вкладам с повышенной процентной ставкой. Но для сохранения семейного бюджета также очень важно экономить и на повседневных покупках. С «Бонусным клубом Banki.ru» теперь можно получать и выводить на свою банковскую карту живые деньги за покупки в крупнейших интернет-магазинах, таких как AliExpress, «Мвидео», «Летуаль», «Ламода» и многих других. Список партнеров будет все время расширяться, а количество бонусных баллов — увеличиваться».