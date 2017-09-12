Мещанский районный суд Москвы отказался восстановить в должности уволенного из банка «Московское Ипотечное Агентство» Виктора Захарченко — отца находящегося под следствием полковника МВД Дмитрия Захарченко, сообщили РАПСИ в суде.

Истец обратился в столичный суд с исковым заявлением к банку «МИА», потребовав восстановить его на работе, так как, по его мнению, при увольнении по инициативе кредитной организации были допущены нарушения Трудового кодекса РФ. В ходе рассмотрения дела стало известно, что сотрудниками банка в сентябре 2016 года были зафиксированы прогулы заявителя, что стало причиной увольнения.

Банк «МИА» объяснил размер исковых требований к отцу полковника Захарченко Банк «Московское Ипотечное Агентство», где работал преследуемый за хищения Виктор Захарченко, отец обвиняемого во взятках бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, после возбуждения уголовного дела против финансиста лишился нескольких крупных клиентов и вынужден проводить пиар-кампанию, чтобы поправить репутацию. Об этом говорится в иске МИА к Захарченко-старшему, который банк подал в конце июня (копия документа есть в распоряжении РБК). Банк просит суд взыскать с ответчика 12,5 млн рублей, в том числе 6,6 млн рублей компенсации затрат на рекламу и пиар-услуги, поскольку именно Захарченко-старший и его уголовное преследование стали причиной многочисленных негативных упоминаний банка в СМИ, говорится в иске.

Виктор Захарченко обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (пособничество в растрате). В отношении него, как и в отношении бывшего председателя правления банка «МИА» Владимира Корьевкина, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие считает, что Захарченко-старший был фиктивно трудоустроен в банк и за время работы успел получить зарплату в размере 4 млн рублей.



Захарченко-младший, ранее возглавлявший управление «Т» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, был задержан правоохранительными органами в сентябре прошлого года по обвинению в получении 7 млн рублей взятки (ему вменяют и другие преступные эпизоды. — Прим. Банки.ру). Обвиняемый отрицает вину в инкриминируемых деяниях.