Россия может арестовать украинские госактивы, если окончательно выиграет судебное дело о непогашенных облигациях Украины на 3 млрд долларов, предупреждает Киев.



Украина с понедельника начала встречи с международными инвесторами — потенциальными покупателями новых еврооблигаций страны, которых она не размещала с 2013 года. Хотя момент для возвращения на рынок выбран удачный (инвесторы охотятся за высокодоходными долговыми активами), Минфин Украины насчитал более 20 рисков, связанных с украинской экономикой, следует из предварительного проспекта новых бумаг.

В числе первостепенных рисков, о которых следует знать инвесторам, назван риск окончательного проигрыша Украины в английском суде в споре с Россией. Если британский суд подтвердит, что Киев обязан выплатить России 3 млрд с процентами, это «может оказать существенное негативное влияние на финансовое положение Украины», поскольку она либо должна будет добровольно исполнить решение суда, либо столкнется с угрозой ареста своих зарубежных активов.

В марте 2017 года Высокий суд Лондона признал дефолт Украины по евробондам на 3 млрд долларов, принадлежащим России; Украина обжаловала вердикт. «Если Украина проиграет апелляцию (в Апелляционном суде или, возможно, на следующей стадии в Верховном суде Великобритании) и не добьется дальнейшей приостановки исполнения, решение (Высокого суда) станет исполнимым. Если Украина не выплатит требуемую сумму добровольно, есть риск, что государственные активы Украины, не защищенные иммунитетом, смогут быть подвергнуты принудительному взысканию», — говорится в документе.

Слушание по апелляции Украины состоится в январе 2018 года, до этого времени решение Высокого суда приостановлено. Ежедневные штрафные проценты за неисполнение составляют 673 тыс. долларов, сообщал Минфин России.