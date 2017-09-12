Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по объему мирового спроса на нефть в 2017 году на 280 тыс. баррелей в сутки — до 96,77 млн баррелей, следует из доклада ОПЕК.

При этом картель повысила прогноз по росту мирового спроса в 2017 году на 50 тыс. баррелей в сутки — до 1,42 млн баррелей.

Мировой спрос на нефть в 2018 году, как ожидает ОПЕК, окажется на 1,35 млн баррелей в сутки выше, чем в текущем году, и составит 98,12 млн баррелей. Для сравнения: в августе ОПЕК прогнозировала, что мировой спрос на нефть в 2018 году вырастет на 1,28 млн баррелей в сутки относительно показателя текущего года и составит 97,8 млн баррелей.