Всероссийский союз страховщиков (ВСС) поддерживает идею страхования рисков скрытых недостатков и дефектов при строительстве и готов разрабатывать требования к таким продуктам. Об этом сообщил президент ВСС Игорь Юргенс.

«В случае скрытых дефектов при строительстве последствия для собственников жилья и для самих участников строительного процесса могут быть крайне неблагоприятны, отсюда высокая социальная значимость страхования строительно-монтажных рисков именно в этой части», — сказал Юргенс.

Он отметил, что ВСС неоднократно подчеркивал важность и необходимость использования механизмов страхования в строительной сфере. «Здесь должны быть четкие и прозрачные правила игры для всех участников рынка», — отметил Юргенс.

Президент ВСС напомнил, что идея страхования рисков скрытых недостатков и дефектов при строительстве звучала в ходе конференции «Новое слово в градостроительстве Москвы». ВСС поддерживает ее, и на площадке союза состоялось очередное заседание рабочей группы по страхованию в сфере строительства при комитете ВСС по имущественному страхованию юридических лиц, сообщил Юргенс. В ходе заседания обсуждалась инициатива правительства Российской Федерации и города Москвы по созданию института обязательного страхования ответственности на случай выявления скрытых дефектов здания.

«Со своей стороны мы готовы к совместной деятельности. ВСС готов разработать требования и условия максимально комплексного страхового продукта, позволяющего обеспечить страховой защитой не только риски в процессе строительства, но и по его окончании. Это касается возможных скрытых недостатков и дефектов, которые могут проявиться спустя большой промежуток времени после ввода объектов в эксплуатацию», — пояснил Юргенс.