Российская банковская система не должна сводиться к нескольким крупным банкам, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Так он прокомментировал ситуацию вокруг банка «Открытие», в результате санации которого ЦБ фактически стал его собственником, и это вызвало обеспокоенность у участников рынка касательно возможности дальнейшего увеличения доли госсектора в банковской системе.



«В банковской системе должна действовать здоровая конкуренция. Стратегически ее отсутствие — большая проблема. Не дай бог, если в банковском секторе останется несколько крупных банков. Большое количество банков — большое количество крупных банков — означает большое количество конкурентов Сбербанка. Чем больше конкурентов — тем нам интереснее, рынок быстрее двигается», — сказал он.

«Мы учимся у наших конкурентов. Уважительная конкуренция — это самый лучший способ развития экономики страны», — отметил Греф.

