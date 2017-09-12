Российская банковская система не должна сводиться к нескольким крупным банкам, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Так он прокомментировал ситуацию вокруг банка «Открытие», в результате санации которого ЦБ фактически стал его собственником, и это вызвало обеспокоенность у участников рынка касательно возможности дальнейшего увеличения доли госсектора в банковской системе.
«В банковской системе должна действовать здоровая конкуренция. Стратегически ее отсутствие — большая проблема. Не дай бог, если в банковском секторе останется несколько крупных банков. Большое количество банков — большое количество крупных банков — означает большое количество конкурентов Сбербанка. Чем больше конкурентов — тем нам интереснее, рынок быстрее двигается», — сказал он.
«Мы учимся у наших конкурентов. Уважительная конкуренция — это самый лучший способ развития экономики страны», — отметил Греф.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 23 322,67 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 381,26 млрд, кредитный портфель — 15 450,07 млрд, обязательства перед населением — 11 464,76 млрд.