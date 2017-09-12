Информация о том, что Сбербанк в массовом порядке поменял статус дебетовых карт своих клиентов на овердрафтовые — «чистой воды фейк», заявил глава Сбербанка Герман Греф.

В понедельник в СМИ появилась информация о том, что Сбербанк изменил статус дебетовых карт — на банковских форумах на это жаловались клиенты финучреждения.

«Никто ничего не изменял. В наших электронных каналах это в принципе невозможно сделать. Это два разных продукта. Это то же самое, что без вашего согласия заменить кредит на депозит. Пользуясь случаем, хочу заявить, что это очевидный фейк, кем-то очень раскрученный», — сказал Греф, попросив «перестать истерить» по этому вопросу.



По сути все дебетовые карты Сбербанка овердрафтовые. Но они делятся на два вида. Первый — карты с неразрешенным овердрафтом, когда по ним нельзя потратить больше денег, чем на ней есть. Второй — с разрешенным, когда карта может уйти в минус при покупке. Карта с неразрешенным овердрафтом может уйти в минус только при списании комиссии банка за платные услуги (годовое обслуживание, услуга мобильного банка, СМС-оповещения) либо в случае ареста счетов.



​Клиенты Сбербанка сообщают о массовом изменении статуса карт с дебетовых на овердрафтные Клиенты Сбербанка сообщают о том, что финучреждение изменило статус дебетовых карт на овердрафтные. Соответствующие отзывы содержатся в разделе «Народный рейтинг» портала Банки.ру.

