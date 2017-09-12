Финансовая группа Уральского Банк Реконструкции и Развития подвела итоги работы в первом полугодии 2017 года по МСФО. Чистая прибыль сократилась в 3,1 раза в годовом выражении, составив 0,48 млрд рублей против 1,49 млрд за январь — июнь 2016-го, свидетельствуют данные отчетности.

Как уточняется в релизе кредитной организации, ее чистая процентная прибыль за шесть месяцев 2017 года составила 2,4 млрд рублей, увеличившись на 55% в годовом выражении. Драйвером роста стали кредиты, выданные юридическим и физическим лицам, а также доход, полученный от вложений в ценные бумаги.

Чистый комиссионный доход за первое полугодие 2017 года составил 1,6 млрд рублей (плюс 34%). Основная его доля была сформирована за счет расчетных операций, в частности, благодаря притоку новых клиентов — юридических лиц. Так, количество корпоративных клиентов (юрлиц и индивидуальных предпринимателей) с начала 2017-го увеличилось на 8,4% и на середину года превысило 56 тыс. Кроме того, значительное место в структуре прибыли от комиссий занимает доход, полученный от банковских гарантий для бизнеса. По итогам полугодия комиссионный доход от выданных гарантий составил 108,2 млн рублей.

В своем сообщении УБРиР обращает внимание на улучшение качества своего кредитного портфеля и завершение формирования резервов по кредитам, вышедшим на просрочку в период кредитного кризиса 2014—2015 годов. Так, объем расходов на формирование резервов по итогам первого полугодия сократился на 54% до 2,8 млрд рублей (с 6,2 млрд годом ранее). Стоимость риска, то есть отношение резервов к активам, на конец июня 2017 года составила 3,6%, что в два раза меньше значения, установившегося во II квартале 2016 года.

В целом активы банка на 1 июля 2017 года составили 396 млрд рублей, увеличившись на 11% по сравнению с I кварталом (при этом на 31 декабря 2016 года активы составляли 399 млрд). Драйвером роста стал портфель ценных бумаг, который на 1 июля достиг 145,3 млрд рублей, указано в релизе. В структуре портфеля значительный рост показали облигации федерального займа: за полгода их объем увеличился в пять раз и по итогам полугодия составил 64,7 млрд рублей. «В ожидании снижения доходности на рынке ОФЗ банк принял решение увеличить портфель. Поскольку снижение доходности облигаций приводит к росту курсовых доходов, банк ожидает до конца года получить значимую прибыль от этих операций в зависимости от динамики ставок на рынке», — поясняется в сообщении УБРиР.

Объем кредитов и авансов клиентам-юрлицам на 30 июня 2017 года составил 115,2 млрд рублей против 127,9 млрд на 31 декабря 2016-го, клиентам-физлицам — около 41,3 млрд против 41,6 млрд, свидетельствуют данные отчетности. В релизе банка отмечается, что до конца года он «ожидает увеличения объемов кредитования по всем сегментам клиентов: задача по повышению качества активов выполнена, и с учетом снижения стоимости фондирования у банка есть все ресурсы для вывода на рынок интересных для заемщиков предложений, что в том числе будет стимулировать рост спроса».

Ресурсная база УБРиР на 1 июля составила 378,9 млрд рублей (против 382,3 млрд на 31 декабря). В релизе подчеркивается, что сезонный спад в I квартале сменился устойчивым ростом во II квартале. В структуре пассивов УБРиР по-прежнему доминируют средства клиентов: общий депозитный портфель достиг 244 млрд рублей, увеличившись с начала года на 12%. Объем вкладов физических лиц вырос на 3,7% до 174 млрд рублей.

«Остатки на счетах юридических лиц во II квартале 2017 года характеризуются устойчивой положительной динамикой: рост относительно начала года составил 45%, а относительно I квартала — 6,5%. В итоге на 1 июля 2017 года портфель депозитов юридических лиц составил 69,4 млрд рублей», — указано в сообщении банка.



Капитал финансовой группы достиг 17,1 млрд рублей (плюс 2,9% за полгода). Рост показателей обеспечила капитализация прибыли.

