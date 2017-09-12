Сотрудники полиции во вторник провели выемку документов в офисе Райффайзенбанка в центре Петербурга по уголовному делу о нарушениях валютного законодательства, сообщил источник в правоохранительных органах региона.
«Следственные действия прошли в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 193 УК РФ «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе банка сообщили, что работа правоохранительных органов в офисе «Волынский» не связана непосредственно с финансовой организацией.
«Следователи управления УМВД России по Центральному району обратились в центральный офис Райффайзенбанка в Санкт-Петербурге по вопросу одного из клиентов в сегменте малого бизнеса. Райффайзенбанк активно сотрудничает с представителями правоохранительных органов по данному вопросу и оказывает полное содействие в получении необходимой документации о компании, которая подозревается в совершении противоправных операций», — сказали в пресс-службе банка.
АО «Райффайзенбанк» — дочерняя структура крупного австрийского банковского холдинга «Райффайзен Банк Интернациональ АГ». Райффайзенбанк является развитой универсальной кредитной организацией, предлагающей широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Крайне активен на валютном и межбанковском рынках. Банк занимает сильные позиции как в розничном, так и в корпоративном кредитовании (в том числе субъектов малого и среднего бизнеса). После присоединения в 2007 году розничного ИМПЭКСБанка Райффайзенбанк стабильно занимает позиции в топ-15 российских банков по размеру активов, и в топ-10 по объему частных вкладов и кредитов физическим лицам.
На текущий момент единственным акционером банка выступает «Райффайзен Банк Интернациональ АГ» с долей в 100%.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 841,69 млрд рублей (14-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 134,22 млрд, кредитный портфель — 533,32 млрд, обязательства перед населением — 366,83 млрд.