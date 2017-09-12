Сотрудники полиции во вторник провели выемку документов в офисе Райффайзенбанка в центре Петербурга по уголовному делу о нарушениях валютного законодательства, сообщил источник в правоохранительных органах региона.



«Следственные действия прошли в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 193 УК РФ «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе банка сообщили, что работа правоохранительных органов в офисе «Волынский» не связана непосредственно с финансовой организацией.

«Следователи управления УМВД России по Центральному району обратились в центральный офис Райффайзенбанка в Санкт-Петербурге по вопросу одного из клиентов в сегменте малого бизнеса. Райффайзенбанк активно сотрудничает с представителями правоохранительных органов по данному вопросу и оказывает полное содействие в получении необходимой документации о компании, которая подозревается в совершении противоправных операций», — сказали в пресс-службе банка.