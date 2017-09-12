Принятие закона об обязательном страховании банками вкладов малого и среднего бизнеса несет риск повышения ставок по кредитам МСБ, предупредил глава Сбербанка Герман Греф.
Соответствующий законопроект, в рамках которого предлагается обязать банки отчислять определенные суммы в фонд страхования вкладов, находится на рассмотрении Госдумы. Его поддерживают ЦБ, АСВ и Минфин. Последний полагает, что система страхования вкладов малых и микропредприятий заработает с 2018 года.
«Можно сколько угодно грузить банки, повышать отчисления, но не удивляйтесь, что процентные ставки для того же бизнеса могут быть космическими. Подобные решения должны быть очень взвешенные и приниматься только после того, как будут проведены все расчеты», — сказал он.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 23 322,67 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 381,26 млрд, кредитный портфель — 15 450,07 млрд, обязательства перед населением — 11 464,76 млрд.