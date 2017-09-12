Принятие закона об обязательном страховании банками вкладов малого и среднего бизнеса несет риск повышения ставок по кредитам МСБ, предупредил глава Сбербанка Герман Греф.

Соответствующий законопроект, в рамках которого предлагается обязать банки отчислять определенные суммы в фонд страхования вкладов, находится на рассмотрении Госдумы. Его поддерживают ЦБ, АСВ и Минфин. Последний полагает, что система страхования вкладов малых и микропредприятий заработает с 2018 года.



«Можно сколько угодно грузить банки, повышать отчисления, но не удивляйтесь, что процентные ставки для того же бизнеса могут быть космическими. Подобные решения должны быть очень взвешенные и приниматься только после того, как будут проведены все расчеты», — сказал он.