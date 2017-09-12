Саратовский банк «Агророс» предложил клиентам возможность оформить пластиковую карту через систему дистанционного банковского обслуживания, без посещения офиса. Как уточняется в сообщении банка, заявки принимаются на все типы предлагаемых им карт: Masterсard Gold/Standard, Visa Platinum/Classic, «Мир».
При заказе карты можно выбрать необходимую валюту (рубль, доллар США, евро) и отделение банка, удобное для получения карты. Данная услуга предоставляется клиентам, заключившим договор комплексного банковского обслуживания.
После того как карта будет готова, сотрудники банка оповестят об этом клиента и пригласят для ее получения.
В банке «Агророс» напомнили, что ранее его клиенты получили возможность открывать вклады и обменивать валюту в системе ДБО — также без посещения офиса банка.
АО «Банк «Агророс» — небольшой региональный банк, зарегистрированный в Саратове и ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в меньшей степени — на кредитование физлиц. Активен на валютном рынке. Основные источники фондирования — средства физических лиц и коммерческих предприятий.
Ключевым бенефициаром банка является известный бизнесмен и политик Аркадий Евстафьев (93,77%). Другие акционеры — Владимир Чистяков (2,37%), Игорь Птицын и Виталий Грашкин (по 1,59%). Оставшаяся часть акций распределена между миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 5,63 млрд рублей (273-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,70 млрд, кредитный портфель — 1,63 млрд, обязательства перед населением — 3,00 млрд.