Саратовский банк «Агророс» предложил клиентам возможность оформить пластиковую карту через систему дистанционного банковского обслуживания, без посещения офиса. Как уточняется в сообщении банка, заявки принимаются на все типы предлагаемых им карт: Masterсard Gold/Standard, Visa Platinum/Classic, «Мир».

При заказе карты можно выбрать необходимую валюту (рубль, доллар США, евро) и отделение банка, удобное для получения карты. Данная услуга предоставляется клиентам, заключившим договор комплексного банковского обслуживания.

После того как карта будет готова, сотрудники банка оповестят об этом клиента и пригласят для ее получения.



В банке «Агророс» напомнили, что ранее его клиенты получили возможность открывать вклады и обменивать валюту в системе ДБО — также без посещения офиса банка.