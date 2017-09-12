Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку единогласно поддержал законопроект о совершенствовании деятельности Внешэкономбанка и одобрил его рассмотрение в первом чтении 27 сентября 2017 года. Об этом заявил председатель комитета Анатолий Аксаков по итогам рассмотрения законопроекта, сообщили в ВЭБе.

Законопроект уточняет цели деятельности ВЭБа по реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности высоких переделов, инфраструктуры, развития цифровой экономики и инноваций, по поддержке российского промышленного экспорта и расширению доступа российской продукции на зарубежные рынки.

Ключевые изменения в закон «О банке развития» наделяют ВЭБ новыми функциями по привлечению синдицированного кредитования; уточняются цели деятельности банка по реализации инвестпроектов догоняющего и опережающего развития, основания и пределы осуществления ВЭБом банковской деятельности.

«Реализация новой стратегии развития ВЭБа до 2021 года существенно ограничена, поскольку ВЭБ функционирует на основе федерального закона и отсутствие в его тексте соответствующих инструментов не дает возможность реализовывать целый ряд направлений, предусмотренных стратегией», — заявил заместитель министра экономического развития Олег Фомичев, представляя законопроект на комитете.

«Нам важны новые инструменты, в том числе фабрика проектного финансирования, ключевой механизм которой — синдицированное кредитование — даст возможность увеличить сроки предоставления займов и направить до 500 миллиардов рублей в год на финансирование новых производств. Такой объем инвестиций позволит экономике демонстрировать стабильный рост», — отметил председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков.



«Для нас важно участие в проектах национальной технологической инициативы и проектном финансировании во исполнение поручений президента и правительства России. Уже сейчас мы осуществляем деятельность, связанную с поддержкой инноваций, но старый закон не позволяет нам реализовывать это в полной мере», — подчеркнул заместитель председателя Внешэкономбанка — член правления Алексей Иванченко.