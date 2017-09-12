Сбербанк готов к длительной судебной тяжбе с хорватским агрохолдингом Agrokor, так как долг компании полностью зарезервирован, заявил глава банка Герман Греф.



«Думаю, мы своего добьемся. У нас такого мошенничества еще не было, когда руководство компании рисует прибыль и скрывает за балансом обязательства», — сказал он, отметив, что в отношении собственников компании уже возбуждено уголовное дело и что впоследствии банк намерен привлечь к ответственности аудиторов.

Он подчеркнул, что Сбербанк не рассматривает возможность дополнительного финансирования Agrokor при реструктуризации. Информация о том, что банк обсуждает данный вопрос, появилась в июле. Агентство Bloomberg сообщало, что банк не исключал возможности предоставления хорватскому холдингу 110 млн евро из 530 млн евро кредита.

Сбербанку Agrokor должен около 1,1 млрд евро, еще около 300 млн евро холдинг должен ВТБ.

​Agrokor договорился с ВТБ и Сбербанком о переносе выплат по долгам и новом кредите Российские банки ВТБ и Сбербанк, а также четыре ведущих хорватских банка заключили соглашение о невостребовании долгов (standstill agreement) у Agrokor, крупнейшей частной компании в Хорватии. Об этом сообщил хорватский новостной портал Tportal.hr со ссылкой на несколько осведомленных источников.