Рост Банк намерен в судебном порядке обязать ПАО «Петрарко» погасить долг. Это следует из сообщения, распространенного от имени Рост Банка Бинбанком, чей крупнейший бенефициар Микаил Шишханов является единственным владельцем Рост Банка.

По мнению финучреждения, компания «Петрарко» ведет себя по отношению к нему недобросовестно. «В настоящий момент компания «Петрарко» не отвечает перед Рост Банком по своим обязательствам. Размер обязательств компании «Петрарко» перед Рост Банком на текущий момент составляет 6,2 млрд рублей», — указано в релизе.

Обязательства «Петрарко» по договору были обеспечены залогами. В случае непогашения компанией сумм по договору Рост Банк готов обратиться в суд с требованием о взыскании заложенного имущества, предупреждают в кредитной организации. Кроме того, объем просроченных обязательств позволяет Рост Банку обратиться в суд для признания «Петрарко» банкротом.



В настоящее время обязательства «Петрарко» по договору находятся в дефолте, уточняется в сообщении.