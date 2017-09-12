Министерство финансов России исключило спорные моменты в законопроекте о страховании жилья в 2017 году от ЧС. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

«Поправки исключают самые тяжелые вопросы, которые, собственно, и держали законопроект. К сожалению, в работе над законопроектом некоторые важные моменты вынуждены были исключить, потому что не нашли поддержки коллег», — отметил он.

По его словам, теперь законопроект будет не в такой степени стимулировать граждан к покупке страховки, как изначально предполагали в Минфине.

Моисеев подчеркнул, что законопроект будет принят в осеннюю сессию Госдумы.