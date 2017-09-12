Глава «Точки» Борис Дьяконов с командой технологических предпринимателей создает проект для предпринимателей Великобритании. Проект называется Anna. Об этом сообщается на странице Бориса Дьяконова в Facebook.



«Мы строим сервис, который может обслуживать предпринимателей по банковским и бизнес-вопросам в разных текстовых (почты, чаты, мессенджеры) каналах. Это сложный проект, не имеющий аналогов в мире. Это комбинация платежной инфраструктуры, технологий машинного обучения, практик высочайшего клиентского сервиса, приправленного вызовом работы на рынке другой страны», — говорится в сообщении.

Из опубликованной информации следует, что команда уже привлекла финансирование и планирует запуск через семь месяцев.

«Команда, которая занимается развитием бизнеса, очень сильная, что позволило нам закрыть на раннем этапе сразу несколько раундов, чтобы комфортно себя чувствовать в следующие несколько лет на рынке, добиваясь идеального сочетания автоматизации и сервиса в выбранном нами сегменте», — сообщают предприниматели.

В проекте Anna участвуют также бывший глава по дистанционным сервисам Альфа-Банка Вячеслав Акулов и руководители проекта Magneta.ai Андрей Пачай и Никита Филиппов.