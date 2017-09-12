Президент — председатель правления Сбербанка России Герман Греф выступает за приватизацию финучреждения.



«Мы всегда были за приватизацию Сбербанка», — сказал Греф журналистам по итогам набсовета Сбербанка.

«Как только государство решит это делать, мы всячески это поддержим», — отметил он.