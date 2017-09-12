Президент — председатель правления Сбербанка России Герман Греф выступает за приватизацию финучреждения.
«Мы всегда были за приватизацию Сбербанка», — сказал Греф журналистам по итогам набсовета Сбербанка.
«Как только государство решит это делать, мы всячески это поддержим», — отметил он.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 23 322,67 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 381,26 млрд, кредитный портфель — 15 450,07 млрд, обязательства перед населением — 11 464,76 млрд.