Комитет Госдумы по финрынку во вторник, 12 сентября, одобрил изменения в закон «О банке развития». В частности, ВЭБ наделяется новыми функциями по привлечению синдицированного кредитования в инвестпроекты.

По словам заместителя председателя Внешэкономбанка Алексея Иванченко, без принятия данного законопроекта реализация ключевых направлений деятельности ВЭБа существенно ограничена.

«Закон о ВЭБе 2.0 необходим сейчас, поскольку в отсутствие предлагаемых изменений в закон «О банке развития» существенно ограничена или невозможна реализация ключевых направлений деятельности согласно стратегии развития до 2021 года и бизнес-модели деятельности ВЭБа. В 2016 году мы реструктуризировали наши основные активы и «плохие» долги. Найдены решения по проблемным активам на сумму более одного триллиона рублей, реализуются стратегии по проблемным активам, разработан механизм для спецпроектов, в 2016 году выдано более 100 миллиардов рублей кредитных средств на реализацию проектов», — прокомментировал он.

«Сейчас ВЭБ находится в стабильном состоянии. Принята новая стратегия, она предполагает новые направления развития Внешэкономбанка. Этот законопроект определяет приоритеты для инвестирования и отрасли, в которые могут быть инвестированы деньги», — отметил Иванченко.

