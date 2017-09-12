Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении троих участников организованной группы — жителей столицы в возрасте от 41 до 49 лет, обвиняемых в мошенничестве в сфере кредитования. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Как уточняется, в зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений фигуранты обвиняются по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (в мошенничестве, совершенном организованной группой, в крупном и особо крупном размере), части 4 статьи 159.1 (в мошенничестве в сфере кредитования, совершенном организованной группой), части 5 статьи 33, части 2 статьи 327 (в пособничестве в подделке удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования, с целью скрыть другое преступление).

По версии следствия, с 2001 года обвиняемые вместе с сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, входили в состав организованной группы, занимавшейся совершением мошеннических действий в сфере кредитования.

«В соответствии с общим планом сообщники принимали на работу в подконтрольные им организации граждан, которым под предлогом необходимости преодоления временных трудностей в хозяйственной деятельности предлагали оформить на себя кредиты либо получить банковские карты с определенным лимитом и передать их участникам организованной группы, — рассказывают правоохранители. — Взамен подысканным лицам предлагали работу в закрытых акционерных обществах с большой зарплатой, а также обещали погашение кредита за счет средств организации».

С целью получения кредитов обвиняемые выдавали фиктивным заемщикам необходимые справки с не соответствующей действительности информацией о стаже работы на предприятии и высокой заработной плате — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. В дальнейшем тем же лицам предлагалось оформить новые кредиты под угрозой прекращения выплат по предыдущему кредиту.

В результате в период с 2011 по 2014 год на основании заведомо ложных сведений были заключены многочисленные кредитные договоры в десяти коммерческих банках от имени граждан, якобы трудоустроенных в подконтрольных мошенникам организациях с фиктивно завышенной заработной платой. По этим договорам в кредитных учреждениях было получено более 26 млн рублей, которые были присвоены и похищены сообщниками.



Уголовное дело направлено в Головинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Один из обвиняемых содержится под стражей, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

