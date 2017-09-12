У Сбербанка России в настоящее время пока нет конкретных планов по выдаче паспортов и водительских удостоверений, сообщил глава банка Герман Греф.

«Не планируем, пока конкретных планов нет», — сказал он.

По его словам, сейчас в России прорабатывается идея предоставления определенного набора госуслуг. «Но это касается не эксклюзивно Сбербанка. Вектор такой, что вы можете получать услуги через любые каналы, которые для вас удобны», — отметил Греф.

«Одним из таких каналов мы видим наши системы», — подчеркнул глава Сбербанка.



Ранее сообщалось, что Сбербанк в 2019 году планирует реализовать проект, в рамках которого сотрудники отделений будут выполнять функции работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (начиная от выдачи российского паспорта и заканчивая регистрацией квартиры).

​Сбербанк предоставит госуслуги в своих отделениях в 2019 году Сбербанк в 2019 году планирует реализовать проект, в рамках которого сотрудники отделений будут выполнять функции работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) начиная от выдачи российского паспорта и заканчивая регистрацией квартиры. Об этом сообщил журналистам вице-президент Сбербанка Андрей Шаров в рамках нулевого дня Восточного экономического форума (ВЭФ).

