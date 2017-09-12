У Сбербанка России в настоящее время пока нет конкретных планов по выдаче паспортов и водительских удостоверений, сообщил глава банка Герман Греф.
«Не планируем, пока конкретных планов нет», — сказал он.
По его словам, сейчас в России прорабатывается идея предоставления определенного набора госуслуг. «Но это касается не эксклюзивно Сбербанка. Вектор такой, что вы можете получать услуги через любые каналы, которые для вас удобны», — отметил Греф.
«Одним из таких каналов мы видим наши системы», — подчеркнул глава Сбербанка.
Ранее сообщалось, что Сбербанк в 2019 году планирует реализовать проект, в рамках которого сотрудники отделений будут выполнять функции работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (начиная от выдачи российского паспорта и заканчивая регистрацией квартиры).
Сбербанк в 2019 году планирует реализовать проект, в рамках которого сотрудники отделений будут выполнять функции работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) начиная от выдачи российского паспорта и заканчивая регистрацией квартиры. Об этом сообщил журналистам вице-президент Сбербанка Андрей Шаров в рамках нулевого дня Восточного экономического форума (ВЭФ).
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 23 322,67 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 381,26 млрд, кредитный портфель — 15 450,07 млрд, обязательства перед населением — 11 464,76 млрд.