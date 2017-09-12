Количество многофункциональных центров по всей России, через которые представители малого и среднего бизнеса смогут открыть расчетный счет в Бинбанке, увеличится до 300. Как сообщили в банке, до конца года данная услуга будет внедрена еще в 240 МФЦ Калининградской, Томской, Пензенской, Нижегородской областей, а также Пермского, Красноярского и Ставропольского краев.
На текущий момент данная услуга предоставляется в 60 МФЦ Курской, Новгородской, Астраханской и Воронежской областей, а также в Башкирии.
Номер расчетного счета клиент получает в момент обращения в многофункциональный центр. Сразу после этого счет можно использовать в работе, указывать в договоре с контрагентами, получать на счет средства.
Для совершения активных операций по счету (переводов, снятия средств) останется активировать его в офисе Бинбанка, представив необходимый пакет документов. Сотрудники банка сами свяжутся с клиентом и договорятся о встрече в удобное для него время, отмечается в релизе.
ПАО «Бинбанк» — крупный столичный частный банк. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во вклады; довольно активен фининститут и на валютном рынке. Банк является одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений и лидером 2014 года по количеству приобретенных банков. В июне 2015 года акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев подписали соглашение о приобретении 58,33% акций МДМ Банка, принадлежавших Сергею Попову, который контролировал банк с 2006 года. В ноябре 2016 года состоялось слияние Бинбанка и МДМ Банка: объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, продолжив работу под брендом «Бинбанк».
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 1 176,18 млрд рублей (11-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 94,57 млрд, кредитный портфель — 173,05 млрд, обязательства перед населением — 555,82 млрд.