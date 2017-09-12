Количество многофункциональных центров по всей России, через которые представители малого и среднего бизнеса смогут открыть расчетный счет в Бинбанке, увеличится до 300. Как сообщили в банке, до конца года данная услуга будет внедрена еще в 240 МФЦ Калининградской, Томской, Пензенской, Нижегородской областей, а также Пермского, Красноярского и Ставропольского краев.

На текущий момент данная услуга предоставляется в 60 МФЦ Курской, Новгородской, Астраханской и Воронежской областей, а также в Башкирии.

Номер расчетного счета клиент получает в момент обращения в многофункциональный центр. Сразу после этого счет можно использовать в работе, указывать в договоре с контрагентами, получать на счет средства.



Для совершения активных операций по счету (переводов, снятия средств) останется активировать его в офисе Бинбанка, представив необходимый пакет документов. Сотрудники банка сами свяжутся с клиентом и договорятся о встрече в удобное для него время, отмечается в релизе.