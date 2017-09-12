Российские фондовые торги закрылись во вторник разнонаправленным изменением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс ММВБ прибавил 0,72% и составил 2 058,8 пункта. Индекс РТС понизился на 0,22% — до отметки 1 124,23.

Акции «Газпрома» прибавили в цене 0,67%, «АЛРОСы» — 0,12%, Московской биржи — 0,13%, «ЛУКОЙЛа» — 1,77%. Бумаги Сбербанка подешевели на 0,64%.

«Российский фондовый рынок попал в зону неопределенности. Если накануне он тянулся за бодрым настроем западных площадок, то сегодня энтузиазм угас и у них. Собственных идей у отечественного рынка акций мало. Индекс ММВБ по инерции продвинулся в область «бычьей» цели на 2 060 пунктах, максимума апреля текущего года. Далее стоит только 2 075 пунктов. С наскока обе эти отметки не преодолеть. К тому же рублевый индикатор выглядит крайне перегретым после трех недель подъема», — отмечает старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова.