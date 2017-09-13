Крупнейший финансовый портал Рунета Банки.ру и Национальное рейтинговое агентство (НРА) 10 октября проведут круглый стол на тему «Банки – страховые агенты будущего?». Эта встреча продолжит серию совместных мероприятий Банки.ру и НРА под общим названием «Вся правда о деньгах», ставшую площадкой для обсуждения самых острых проблем финансового рынка.
По итогам I квартала 2017 года банки вновь стали крупнейшим каналом реализации страховых полисов. По данным ЦБ РФ, за первые три месяца текущего года продажи страховых продуктов через банки достигли 72 млрд рублей, а через агентов-физлиц — 71,8 млрд, притом что ранее лидерство по объему продаж принадлежало именно страховым агентам. Ожидается, что в 2017 году страховщики получат через банки более 40% премий. По мнению экспертов, в дальнейшем структура распределения сборов по каналам продаж также продолжит меняться в сторону банкострахования.
В ходе круглого стола «Банки – страховые агенты будущего?» эксперты обсудят следующие вопросы:
- какие продукты стали драйвером роста банкострахования;
- какие продукты никогда не «уйдут» в банки;
- будет ли расти доля кредитного страхования;
- перспективы у онлайн-продаж, станут ли банки полноценными маркетплейсами и кто их конкуренты;
- как повлияет на рынок обсуждаемое распространение «периода охлаждения» на коллективные договоры страхования;
- как повлияет на комиссионные сборы законопроект о возврате премии при досрочном погашении кредита и каков оптимальный вариант для всех сторон.
Участие подтвердили следующие спикеры:
- вице-президент Всероссийского союза страховщиков Максим Данилов;
- вице-президент, директор департамента по работе с финансовыми институтами «АльфаСтрахования» Алина Соколова;
- исполнительный директор, начальник управления по взаимодействию со страховыми компаниями банка «Ренессанс Кредит» Мария Тимошенко,
- вице-президент, руководитель розничного блока СМП Банка Роман Цивинюк.
Ожидается подтверждение участия от представителей ряда крупных банков и страховых компаний.
Модераторами круглого стола выступят главный редактор портала Банки.ру Наталья Романова и президент НРА Виктор Четвериков.
К участию в дискуссии приглашаются представители банков, страховых компаний. профильных СМИ, а также студенты экономических вузов. Отметим, что участие в круглом столе для слушателей бесплатное, но количество мест ограничено.
Регистрация по e-mail pressa@banki.ru.
Дополнительная информация по телефону (495) 739-5255, доб. 442.
Вопросы спикерам можно прислать на адрес pressа@banki.ru.
Круглый стол пройдет в зале «Брюсов» гостиницы «Метрополь». Адрес: Москва, Театральный проезд, д. 2.
Регистрация участников — с 10:30 мск. Начало мероприятия — в 11:20.