Крупнейший финансовый портал Рунета Банки.ру и Национальное рейтинговое агентство (НРА) 10 октября проведут круглый стол на тему «Банки – страховые агенты будущего?». Эта встреча продолжит серию совместных мероприятий Банки.ру и НРА под общим названием «Вся правда о деньгах», ставшую площадкой для обсуждения самых острых проблем финансового рынка.

По итогам I квартала 2017 года банки вновь стали крупнейшим каналом реализации страховых полисов. По данным ЦБ РФ, за первые три месяца текущего года продажи страховых продуктов через банки достигли 72 млрд рублей, а через агентов-физлиц — 71,8 млрд, притом что ранее лидерство по объему продаж принадлежало именно страховым агентам. Ожидается, что в 2017 году страховщики получат через банки более 40% премий. По мнению экспертов, в дальнейшем структура распределения сборов по каналам продаж также продолжит меняться в сторону банкострахования.

В ходе круглого стола «Банки – страховые агенты будущего?» эксперты обсудят следующие вопросы:



какие продукты стали драйвером роста банкострахования;

какие продукты никогда не «уйдут» в банки;

будет ли расти доля кредитного страхования;

перспективы у онлайн-продаж, станут ли банки полноценными маркетплейсами и кто их конкуренты;

как повлияет на рынок обсуждаемое распространение «периода охлаждения» на коллективные договоры страхования;

как повлияет на комиссионные сборы законопроект о возврате премии при досрочном погашении кредита и каков оптимальный вариант для всех сторон.

Участие подтвердили следующие спикеры:

вице-президент Всероссийского союза страховщиков Максим Данилов;

вице-президент, директор департамента по работе с финансовыми институтами «АльфаСтрахования» Алина Соколова;

исполнительный директор, начальник управления по взаимодействию со страховыми компаниями банка «Ренессанс Кредит» Мария Тимошенко,

вице-президент, руководитель розничного блока СМП Банка Роман Цивинюк.

Ожидается подтверждение участия от представителей ряда крупных банков и страховых компаний.

Модераторами круглого стола выступят главный редактор портала Банки.ру Наталья Романова и президент НРА Виктор Четвериков.

К участию в дискуссии приглашаются представители банков, страховых компаний. профильных СМИ, а также студенты экономических вузов. Отметим, что участие в круглом столе для слушателей бесплатное, но количество мест ограничено.

Регистрация по e-mail pressa@banki.ru.

Дополнительная информация по телефону (495) 739-5255, доб. 442.

Вопросы спикерам можно прислать на адрес pressа@banki.ru.

Круглый стол пройдет в зале «Брюсов» гостиницы «Метрополь». Адрес: Москва, Театральный проезд, д. 2.

Регистрация участников — с 10:30 мск. Начало мероприятия — в 11:20.