Олег Виндман вступил в должность генерального директора компании «Росбанк Факторинг». Об этом сообщили в Росбанке.

По словам нового топ-менеджера, в ближайшее время усилия факторинговой компании будут сконцентрированы на расширении и диверсификации клиентской базы, активном развитии бизнеса в регионах, активизации различных каналов продаж, в том числе через синергию с Росбанком и другими компаниями группы Societe Generale в России. «Среди приоритетных задач — дальнейшее повышение качества обслуживания клиентов и уровня технологичности и автоматизации наших систем», — подчеркнул он.



Олег Виндман окончил Нижегородский государственный технический университет по специальности «электроснабжение промышленных предприятий». Получил второе высшее образование в Волго-Вятской академии государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление». С 1997 года занимал различные должности в компаниях, работающих на рынке ценных бумаг. С 1999 по 2005 год прошел карьерный путь от начальника отдела ценных бумаг до заместителя председателя правления банка «Онэксим-Волга» (с 2003 года — ЗАО «Росбанк-Волга»). В июле 2005 года назначен заместителем главы представительства Банка Сосьете Женераль Восток (BSGV) в Нижнем Новгороде. С марта 2007 года — директор по работе с корпоративными клиентами Нижегородского филиала BSGV, в декабре того же года назначен руководителем филиала. В 2009 году возглавил региональную дирекцию BSGV по Приволжскому федеральному округу. В 2012-м, после объединения Росбанка и BSGV, возглавил Приволжскую региональную дирекцию объединенного банка, созданную на базе филиалов в Нижнем Новгороде, Самаре, Саратове, Казани, Перми и Уфе.