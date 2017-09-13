Стартующий менее чем через месяц в Сочи форум Finopolis 2017 станет площадкой для встреч ведущих российских экспертов IT- и финансовой отраслей, а также для проведения разнообразных обсуждений и дискуссий на тему развития финансовых технологий. На форуме запланировано семь круглых столов и 17 пленарных и секционных заседаний, на которых выступят более 130 спикеров.

Рабочая программа форума начнется с выступления австралийского футуролога, автора бестселлера «Банк 3.0», соучредителя и генерального директора компании Moven Бретта Кинга.

Одни из самых интересных дискуссий ожидаются на пленарных заседаниях. Так, в первый день форума, 5 октября, глава Банка России Эльвира Набиуллина вместе с экспертами обсудит масштабную тему развития финансовой отрасли в едином цифровом пространстве. Президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов поможет участникам второй пленарной сессии обозначить ключевые технологические тренды на финансовом рынке и составить хит-парад финтеха глазами зарубежных и отечественных визионеров. Первый зампред Банка России Сергей Швецов 6 октября проведет пленарную дискуссию о ботах и финансовой грамотности, агрегаторах и финансовой доступности. Председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев и участники еще одной пленарной сессии выяснят, к каким переменам на финансовом рынке уже в ближайшие годы приведет развитие искусственного интеллекта.

Среди ключевых спикеров Finopolis 2017 — генеральный директор Ассоциации «ФинТех» Сергей Солонин, основатель и председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков, генеральный директор Visa в России Екатерина Петелина, вице-президент ГК «ЛАНИТ» Денис Реймер, вице-президент Mastercard, глава компании в России, Казахстане, Беларуси и Армении Алексей Малиновский, председатель правления Центра финансовых технологий Александр Погудин, руководитель Института прикладного анализа данных «Делойт» СНГ Алексей Минин, директор по инновациям Consult Hyperion Дэвид Берч и многие другие.

Форум Finopolis 2017 в очередной раз станет крупнейшей в России площадкой для обсуждения ключевых направлений оптимизации взаимодействия мегарегулятора, органов власти и участников финансового рынка, повышения доступности финансовых услуг, презентации новейших отечественных и зарубежных продуктов и инфраструктурных решений, касающихся дигитализации финансового рынка.

Основная задача форума — оказание содействия во внедрении инновационных технологий в финансовом секторе Российской Федерации.

Форум пройдет 5 и 6 октября 2017 года в Сочи.

Организатор Finopolis – Банк России.

Партнер форума — Ассоциация «ФинТех». Стратегический партнер и генеральный партнер Молодежного дня – Тинькофф Банк. Национальный партнер — платежная система «Мир». Официальные партнеры: Visa, банк «Ак Барс», Mastercard, Центр финансовых технологий, МТС, Huawei, Московская биржа, ВТБ, Сбербанк, SAP СНГ. Специальные партнеры: «ЛАНИТ», SAS, Deloitte, IBS, Совкомбанк, Промсвязьбанк, QIWI.