Испания начала расследование в отношении руководства подразделения китайского банка ICBC в Люксембурге, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Испанские прокуроры уже заявляли ранее, что готовы изучить роль ICBC в предполагаемой схеме отмывания денег после ареста семи руководителей ICBC в Мадриде в феврале прошлого года, сообщает Reuters.

Со своей стороны Верховный суд Испании одобрил просьбу прокуратуры о проведении расследования в европейских штаб-квартирах ICBC.

Люксембургское подразделение ICBC имеет лицензию банковского кредитора Европейского союза и отвечает за надзор за мадридским отделением. Кроме того, прокуроры уверены, что люксембургское подразделение было в курсе действий испанского филиала и даже предоставляло для него услуги внутреннего аудита.

Если ICBC признают виновным, то банку грозит штраф и даже возможный запрет на деятельность на территории ЕС.