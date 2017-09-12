Доллар и евро завершили основную валютную сессию ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:02 мск вырос на 46 копеек и составил 57,6825 рубля. Курс евро увеличился на 64 копейки, остановившись на отметке 69,045 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 57,765 рубля, минимальный — 57,13. Всего за торговый день совершено 30 тыс. 474 сделки на 3 млрд 285 млн 789 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 69,095 рубля, минимальный — 68,3725. Всего за торговый день совершено 4 тыс. 276 сделок на 208 млн 70 тыс. евро.