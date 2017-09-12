Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило двум европейским дочерним банкам Сбербанка долгосрочные рейтинги дефолта эмитента: швейцарскому Sberbank Switzerland — на уровне «BBB-», базирующемуся в Австрии Sberbank Europe AG — на уровне «BB+». Прогноз по рейтингам — «стабильный». Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства.

Как поясняют аналитики, РДЭ и рейтинги поддержки банков отражают мнение Fitch о вероятности их поддержки конечной материнской организацией — Сбербанком России в случае необходимости. В свою очередь долгосрочные РДЭ российского Сбербанка («BBB-» со «стабильным» прогнозом) обусловлены его самостоятельной кредитоспособностью, которую отражает его рейтинг устойчивости «bbb-», а также возможностью поддержки со стороны государства (суверенный рейтинг РФ — также «BBB-» со «стабильным» прогнозом).

Рейтинг швейцарской «дочки» приравнен к рейтингу головного банка в связи с высокой степенью ее интеграции с материнской структурой, ограниченной операционной независимостью Sberbank Switzerland и его ролью в предоставлении дополнительных услуг ключевым клиентам банковской группы.



Разница в одну ступень между долгосрочными РДЭ Сбербанка и Sberbank Europe отражают несколько меньшую степень интеграции последнего с российским банком, более высокую степень самостоятельности и меньшую зависимость от материнской структуры в плане фондирования и генерирования бизнеса.

