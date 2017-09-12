Годовой темп инфляции в еврозоне в конечном итоге достигнет целевого значения 2% благодаря денежно-кредитной политике ЕЦБ. Об этом заявил вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

«Сохраняя (текущую) денежно-кредитную политику, мы можем быть уверены, что наша цель в конечном итоге будет достигнута в соответствии с нашим мандатом», — заявил Констанцио на конференции во Франкфурте.



Ранее совет управляющих ЕЦБ принял решение оставить основные процентные ставки без изменений. Базовая процентная ставка по основным операциям рефинансирования осталась на нулевом уровне, предельная ставка по кредитам — на уровне 0,25%, ставка по депозитам — на уровне минус 0,4%.