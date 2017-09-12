В Петербурге расследуется уголовное дело в отношении членов организованной группы, обвиняемых в покушении на мошенничество в сфере страхования, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу. Трое фигурантов в зависимости от роли каждого обвиняются по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159.5 и части 1 статьи 306 Уголовного кодекса РФ — в покушении на мошенничество в сфере страхования и заведомо ложном доносе.

Из материалов уголовного дела следует, что в период с декабря 2016 года по март 2017-го обвиняемые перегнали за границу автомобиль Lexus LX570, приобретенный ими по договору лизинга и застрахованный в страховой компании. Затем они инсценировали хищение автомобиля и обратились в правоохранительные органы, а также в страховую компанию с целью получения страхового возмещения в размере 6,75 млн рублей.

«Однако соучастники преступный умысел до конца не довели, поскольку сотрудникам страховой компании стало известно о фиктивности хищения автомобиля», — сообщают правоохранители. Двое фигурантов заключены под стражу, а в отношении еще одного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



Следствием проверятся имеющаяся информация о совершении обвиняемыми ряда аналогичных преступлений.