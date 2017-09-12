Сбербанк не получал обратной связи от «Транснефти» по мировому соглашению по спору о сделке с производными финансовыми инструментами, но готов на любые предложения по урегулированию, заявил глава Сбербанка Герман Греф.



«Обратной связи не было. Не мы эти споры затевали. Мы абсолютно уверены в своей юридической и моральной правоте. Мы считаем такие споры деструктивными, и в любое время готовы рассматривать предложения по любым способам урегулирования», — сказал Греф.

«Транснефть» назвала такую позицию «конструктивной». В то же время компания утверждает, что ранее банк отказывался идти на мировое урегулирование спора. «Это конструктивное заявление руководителя Сбербанка, особенно после категорических отказов по мировому урегулированию спора, высказанных представителями банка на заседании апелляционного суда», — цитирует ТАСС представителя компании Игоря Демина.

В июне Арбитражный суд признал недействительной сделку Сбербанка и «Транснефти». Банк обжаловал это решение. В конце августа девятый арбитражный апелляционный суд встал на сторону банка. Незадолго до рассмотрения апелляции стало известно, что Сбербанк предложил «Транснефти» заключить мировое соглашение, не предусматривающее денежных выплат.

​Апелляционный суд не нашел нарушений в опционных сделках между Сбербанком и «Транснефтью» Девятый арбитражный апелляционный суд не нашел нарушений в опционных сделках между Сбербанком и «Транснефтью». Суд признал сделку, заключенную между Сбербанком и «Транснефтью», действительной и соответствующей конструкции опционных договоров, закрепленной в законодательстве РФ, указав, что стороны при заключении сделки в равной мере определяли ее условия.