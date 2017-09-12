Крупнейшие российские государственные банки разрабатывают способы ухода из-под действия новых санкций, введенных США, с целью продолжать в полном объеме финансирование военно-промышленного комплекса России — одна из идей состоит в создании нового госбанка, написало во вторник агентство Bloomberg.



Оно ссылается на конфиденциальные источники в Сбербанке и ВТБ: согласно их сведениям, госбанки РФ опасаются, что, продолжая кредитовать отечественный ВПК, они могут попасть под дополнительные ограничения со стороны США. В том числе речь идет о запрете держать счета в финансовых организациях Соединенных Штатов или блокировании доступа к приобретению иностранной валюты.

В качестве меры предотвращения такого сценария рассматривается идея создания в России нового госбанка, который консолидирует финансирование ВПК в стране. Также изучается возможность прямого выделения средств на эти цели из федерального бюджета, утверждает Bloomberg. По его оценке, последняя опция приведет к увеличению государственных заимствований РФ.